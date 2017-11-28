Урна с прахом Хворостовского захоронена на Новодевичьем кладбище в Москве

Церемония захоронения капсулы с частью праха оперного баритона Дмитрия Хворостовского состоялась во вторник на Новодевичьем кладбище в Москве. Проститься с артистом пришли более сотни человек. Как передает Арменпресс, об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Рядом с девятым участком, где состоялось захоронение, расположены могилы маршала Советского Союза Георгия Жукова, певца и актера, народного артиста СССР Леонида Утесова, писателя Фазиля Искандера, народного артиста СССР Михаила Жарова, поэтессы Беллы Ахмадулиной, государственного деятеля, экономиста Александра Починка.

Родные певца, родители, супруга и дети принимали соболезнования от почитателей таланта Дмитрия Хворостовского. Проститься с артистом пришли певица Лариса Долина, продюсеры Игорь Крутой и Иосиф Пригожин, телеведущий Дмитрий Дибров, заместитель министра культуры РФ Александр Журавский.

По завещанию Хворостовского, его прах разделили на две части, чтобы захоронить в Москве и в Красноярске, откуда родом певец.

Дмитрий Хворостовский скончался 22 ноября в Лондоне на 56-м году жизни после продолжительной борьбы с опухолью мозга В понедельник, 27 ноября, в Концертном зале им. П. И. Чайковского с артистом попрощались тысячи людей.





