Определены лучшие плохие фильмы всех времен

Издание NME составило список самых великих из плохих фильмов всех времен и народов. Рейтинг опубликован на сайте издания в понедельник, 27 ноября, передает Арменпресс.

Рейтинг приурочен к выходу на американские экраны ленты «Горе-творец» Джеймса Франко. Картина рассказывает историю съемок легендарного фильма «Комната» режиссера, продюсера и сценариста Томми Уайсо. Критики считают «Комнату» «Гражданином Кейном» плохого кино.

В список вошло пять лент: «План 9 из открытого космоса» Эдварда Вуда (1959), «Шоугелз» Пола Верховена (1995), «Бриолин 2» Патришии Берч (1982), «Тролль 2» Клаудио Фрагассо (1990) и «Акулий торнадо» Энтони С. Ферранте (2013).