В Армении контрактники ЮВО завершили «экстремальное» обучение

Военнослужащие российской военной базы Южного военного округа (ЮВО), дислоцирующейся в Армении, проходящие воинскую службу по контракту завершили обучение на курсах интенсивной подготовки. Занятия проводились в течение месяца на высокогорных полигонах «Камхуд» и «Алагяз», а также в классах боевой подготовки под руководством командира соединения полковника Владимира Елканова.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Южного военного округа, на теоретических занятиях военнослужащие ознакомились с новыми руководящими документами, нормами довольствия, тактико-техническими характеристиками современных образцов вооружения и военной техники, поступающей на вооружение российского соединения.

В ходе практической подготовки контрактники сдали более 150 различных нормативов по основным дисциплинам от разжигания костра и приготовления пищи в полевых условиях до преодоления препятствий в пешем порядке и на различных образцах военной техники в сложных «экстремальных» условиях ведения боя и климатических высокогорных рельефах местности.

На курсах подготовки военнослужащих военной базы принимали участие более 200 контрактников, в том числе 30 процентов военнослужащих-женщин.

По завершению подготовки контрактников российского соединения в Закавказье был проведен марш-бросок протяженностью более 20 км с отработкой более 30 различных задач по отражению атак и действий диверсионных групп незаконных вооруженных формирований условного противника.