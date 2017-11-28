Обнаруженный на юго-западном участке государственной границы Армении труп азербайджанского военнослужащего был передан азербайджанской стороне

При посредничестве МККК, обнаруженный военнослужащими ВС Армении утром 23-го ноября напротив одной из боевых позиций на юго-западном участке государственной границы Армении, на нейтральной полосе между позициями труп военнослужащего азербайджанских вооруженных сил 28-го ноября был передан азербайджанской стороне. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает сотрудник отдела связи МККК в Армении Зара Аматуни.

«При посредничестве МККК, обнаруженный труп предполагаемо военнослужащего азербайджанских вооруженных сил 28-го ноября был передан азербайджанской стороне»,- сказала сотрудник отдела связи МККК в Армении Зара Аматуни.

Министерство обороны заявило Армении, что утром 23-го ноября, напротив одной из боевых позиций на юго-западном участке государственной границы Армении, на нейтральной полосе между позициями, военнослужащими ВС Армении был обнаружен труп военнослужащего азербайджанских вооруженных сил. По полученным оперативно-разведывательным данным, вышеуказанный военнослужащий является капитаном ВС Азербайджана, командиром роты, который после имевшего места преступления в войсковой части совершил побег. Министерство обороны выразило готовность передать тело азербайджанского военнослужащего азербайджанской стороне при посредничестве МККК.

Ереванский офис Международного комитета Красного Креста (МККК) готов действовать в качестве независимого посредника и организовать передачу тела солдата азербайджанской стороне. Об этом в беседе с Арменпресс сказала сотрудник отдела связи МККК в Армении Зара Аматуни.

«Мы готовы выступать в качестве независимого посредника и организовать передачу тела азербайджанского солдата с того момента, когда будет достигнуто согласие с властями Армении и Азербайджана», - сказала она.

В ответ на вопрос о том, что армянская сторона выразила готовность передать тело азербайджанской стороне через посредничество МККК, следовательно, теперь на самом деле ожидается согласие другой стороны, Зара Аматуни сказала: