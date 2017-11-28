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Президент Армении Серж Саргсян подписал закон, принятый НС Армении


Президент Армении Серж Саргсян 28-го ноября подписал закон «Об освобождении от НДС продукции исключительно военного значения, импортируемого в Армению по соглашениям между Арменией и иными странами», принятый НС Армении. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Армении.

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