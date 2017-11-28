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Голая Ким Кардашьян озолотилась


Американская телезвезда и светская львица Ким Кардашьян снялась обнаженной для рекламной кампании новой линейки своей косметики и выложила фото в свой Instagram, передает Арменпресс.

Кардашьян, недавно с успехом представившая свой новый аромат, собирается пополнить ассортимент своего косметического бренда KKW Beauty линией блеска для губ и искристых пигментов для тела. Эти пигменты телезвезда нанесла на кожу, снимаясь обнаженной для рекламной кампании новой линейки. На фото Ким позирует на фоне зеркальной стены, прикрывая грудь рукой.

 

 



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