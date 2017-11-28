Бывший игрок сборной Армении, нападающий американского клуба «Реал Солт-Лейк» Юра Мовсисян может перевестись в Казахстан.



Как передает «Арменпресс», в ходе зимнего трансферного окна он может перевестись в один из казахстанских клубов. Конкретно в какой из казахстанских клубов – пока не сообщается.

ывший игрок сборной Армении, нападающий американского клуба «Реал Солт-Лейк» Юра Мовсисян перешел из московского «Спартака» в «Реал Солт-Лейк» в 2016-м году.