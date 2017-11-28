Время в Ереване: 11:07:36,   28 Ноябрь

Юра Мовсисян может перевестись в Казахстан


Бывший игрок сборной Армении, нападающий американского клуба  «Реал Солт-Лейк» Юра Мовсисян может перевестись в Казахстан.

Как передает «Арменпресс», в ходе зимнего трансферного окна он может перевестись в один из казахстанских клубов. Конкретно в какой из казахстанских клубов – пока не сообщается.

Бывший игрок сборной Армении, нападающий американского клуба  «Реал Солт-Лейк» Юра Мовсисян перешел из московского «Спартака» в «Реал Солт-Лейк» в 2016-м году.

Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 10 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации