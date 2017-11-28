Дорога Степанцминда-Ларс закрыта для грузового транспорта

Министерство транспорта, связи и информационных технологий Армении сообщает, что по положению на 15:00 28-го ноября, согласно информации, полученной из департамента ЧС МВД Грузии, дорога Степанцминда-Ларс открыта для легкового пассажирского транспорта, для грузового транспорта дорога Степанцминда-Ларс закрыта.

Дополнительная информация последует.