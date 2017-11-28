Вы своей работой вселили веру: Президент Армении поздравил сотрудников Специальной следственной службы с 10-летием создания структуры

Президент Армении Серж Саргсян сегодня принял участие в торжественном заседании, посвящённом 10-летию создания Специальной следственной службы, которое вёл начальник службы Ваграм Шагинян.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, в своём выступлении на юбилейном заседании Ваграм Шагинян подвёл итоги прошедших десяти лет работы, направленной на становление и развитие структуры. Он отметил наиболее значительные достижения и ещё существующие проблемы, коснулся ведущейся по повышению качества и результативности предварительного следствия работы, сотрудничества в деле борьбы с преступностью с другими правоохранными и судебными органами, а также реализованных кадровых и структурных изменений.

Президент Республики поздравил сотрудников Специальной следственной службы с юбилеем, пожелал плодотворной работы и доброй службы. Помимо оценки пройденного службой пути, президент в своём выступлении говорил также о новых задачах, которые после конституционных изменений ставятся перед службой на пути перехода к новой системе государственного управления, а также о предстоящих по ряду направлений делах. Он подчеркнул, что одной из основных целей конституционных реформ была необходимость гарантирования приоритета права, и в деле воплощения в жизнь этого конституционного требования служба имеет особую миссию.

На созванном по случаю юбилея заседании президент Серж Саргсян поощрил государственными наградами за вклад в дело укрепления правопорядка и законности одного из сотрудников службы, отметив, что многие другие работники структуры также выполняют свою работу с преданностью и большой ответственностью, и их вклад тоже в течение времени будет оценён по достоинству.

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Речь президента Сержа Саргсяна на торжественном заседании, посвящённом 10-летию создания Специальной следственной службы

Уважаемые сотрудники Специальной следственной службы,

Сердечно поздравляю всех вас с юбилейной 10-ой годовщиной образования Специальной следственной службы. Сегодня мы можем с удовлетворением отметить, что приложенные нами в течение многих лет усилия принесли положительные плоды.

Этот важный компонент правоохранной системы Республики Армения уже состоялся. В течение прошедших лет Специальной следственной службе удалось не только занять соответствующее её особой миссии место в системе государственных органов, но и внести собственный вклад в дело придания нового дыхания правоохранной деятельности.

Уважаемые коллеги,

Наше государство сейчас на пути перехода к новому порядку управления, который перспективен, однако также ответственен и сложен. Об этом я говорил по разным случаям, также отмечал, что мы ещё должны многое сделать.

Ещё раз хочу подчеркнуть, что дел, наверное, будет больше, чем видится сегодня. Учитывая характер функций Специальной следственной службы, и ваши дела будут особыми.

Я уверен, вы осознаёте, что есть только один путь, чтобы стать безопасным и конкурентоспособным государством - постоянно развивать наши демократические достижения. Одной из основных целей стартовавших более чем четыре года назад по моему указу конституционных реформ была необходимость гарантирования приоритета закона. Думаю, вы согласитесь, что этот принцип - один из главных залогов наличия состоявшейся демократии. При соблюдении этого принципа будет воплощена идея общего равенства перед законом.

Это должны чётко осознавать все и, в особенности, высокопоставленные чиновники. Они всегда должны действовать с тем убеждением, что статус, должность или звание являются не преимуществом, а в первую очередь, ответственностью.

В этом чрезвычайно важна роль Специальной следственной службы. Если сказать более образно, то в деле претворения в жизнь этого конституционного требования вы также имеете особую миссию. Чем больше будут ваши успехи в деле гарантирования равенства всех перед законом, тем более заметной и ощутимой будет победа правосудия в стране.

Уровень правосудия часто измеряется и оценивается в сравнении. Рядовой гражданин, во всяком случае, поступает так. Если человек визит, что на злоупотребления получают соответствующую реакцию, то понимает, что государственные органы находятся на своём месте. А если он замечает, что подобные явления остаются без последствий или в их отношении проявляется дифференцированный подход, то сразу фиксирует факт несправедливости.

Это логично. Трудно говорить о справедливости, когда на деле между равными ставится знак неравенства.

Одновременно необходимо иметь в виду, что справедливость оценивается также с другого угла зрения. Любой человек при должности должен быть уверен, что в случае необоснованного обвинения в результате объективного расследования он может восстановить и восстановит свое доброе имя.

По моему убеждению, любое проявление несправедливости - болезнь, при том - тяжёлая. Она похожа на рак: без вмешательства не проходит и сама по себе не излечивается, более того - распространяется. Безразличие к несправедливости или недостаток внимания удваивает такие проявления.

Мы должны быть уверены, что каждый из присутствующих здесь, независимо от вашего опыта, должности или звания, понимает, что на новом этапе войны, объявленноё против несправедливости, одним из основных фронтовых бойцов является именно Специальная следственная служба. В течение этих десяти лет вы своей работой вселили веру, что способны с честью нести эту ответственную ношу.

Уважаемые следователи,

Расследуемые вами уголовные дела разнообразны - от коррупционных явлений до нарушений на выборах.

Силой данных законом полномочий вы имеете дело с предполагаемыми правонарушениями, приписываемыми руководящим работникам органов законодательной, исполнительной и судебной власти. Вы имеете дело также с лицами, осуществляющими особую государственную службу, включая поступки, совершённые представителями правоохранительных органов. Одновременно, в случае наличия особых отмеченных в законе оснований вам могут передаваться их дела, имеющие общественный резонанс или выделяющиеся исключительным значением, всестороннее и беспристрастное расследование которых должно быть гарантированным.

Иначе говоря, на вас возложено расследование группы дел, имеющих важнейшее значение для государства и общества. Это миссия, требующая огромного ресурса принципиальности и честности. Это говорит как о высоком доверии к службе, так и больших ожиданиях от вас.

Вне сомнения, что в труднейшем деле оценки доказательств и подтверждения фактов вашим главным путеводителем будет профессионализм. Как представители самостоятельного государственного органа, вы не должны быть скованы именами должностных лиц, проходящих по делу, либо названиями их должностей. Вас не должно сковывать, даже если среди них окажутся ваши коллеги. В этом в равной степени должны быть уверены все – от государственных мужей до каждого члена общества. О полновесных достижениях Специальной следственной службы мы можем говорить только в том случае, когда среди общества укоренится осознание принципа «Высокий пост – не гарантия неприкосновенности».

Борьба с коррупцией для нас – вопрос национальной безопасности, которому просто нет альтернативы. Одной из наших первоочередных задач остается эффективное противодействие этому явлению и достижение в этом ощутимых результатов.

Статистика свидетельствует, что почти половина расследованных вами дел относится к преступлениям коррупционного и должностного характера. Посему ваши шаги по противодействию подобным явлениям должны быть соразмерны их характеру и распространенности.

Борьба с коррупцией должна приобрести намного более жесткие, намного более глубинные и созвучные времени проявления. И в этой связи ждем от вашей службы проявления должного усердия.

Одним из стержневых компонентов вашей деятельности является также расследование и раскрытие случаев пыток.

В юридических документах, посвященных правам и основным свободам человека, в том числе в Конституции нашей страны, статьи о недопустимости пыток или подобных проявлений, немногословны. Однако это абсолютно не означает, что борьба с подобными явлениями менее ценна или оттесняется на задний план. Убежден, что это именно тот случай, когда краткое содержание еще более подчеркивает необходимость проявлять нулевую терпимость к негативному явлению.

В XXI веке о пытках можно говорить лишь с удивлением и антипатией. Тем не менее прискорбно, что они нередки и происходят в разных уголках мира. Для меня еще более тяжело, когда подобные случаи фиксируются в Армении.

По сравнению с предыдущим годом в течение 2017-го число расследованных вами дел о пытках сократилось. Однако этот факт сам по себе не может быть для нас обнадеживающим. Случаи пыток в большинстве своем носят скрытый характер. Это обстоятельство просто обязывает разработать и применять новые и эффективные методы их выявления. Думаю, изучение и практическое применение лучшего мирового опыта позволит нам зарегистрировать в этой сфере ощутимые успехи и довести до минимума риски.

Уважаемые следователи,

Не могу, естественно, не коснуться ваших полномочий расследования уголовных дел, связанных с выборами.

Проведенные в нашей стране последние общегосударственные выборы показали, что мы можем организовать на должном уровне процессы, соответствующие демократическим критериям. Примечательно, что, с учетом прогресса в государственном строительстве, нам удалось адекватно реагировать на любой сигнал о предполагаемом правонарушении в этом процессе.

Работу Специальной следственной службы на этом фронте я считаю эффективной. Вы показали, что готовы и способны своевременно реагировать на любую озабоченность личностей и представителей гражданского общества. Вы не только реагировали, но и довели до законного и логического финала расследуемые уголовные дела.

Тем не менее, мы не должны довольствоваться этим достижением. Цель властей – непрестанно развивать демократические механизмы избирательных процессов и постоянно снижать любые возможные риски правонарушений. Здесь Специальная следственная служба также должна иметь свою весомую долю участия.

Три года назад, в день открытия этого отремонтированного нового административного здания, я высоко оценил деятельность Специальной следственной службы. Особо подчеркнул ваш публичный и прозрачный стиль работа, сочетающийся с инициативностью.

За истекший период мнение мое не изменилось, поскольку Служба продолжает действовать в том же духе. Полагаю, это заметно как для общества, так и для ваших коллег. Хочу быть уверенным, что в последующие годы вы приумножите необходимое старание, будете действовать адекватно вызовам и в результате еще более энергичной работы зафиксируете новые достижения.

Нет необходимости говорить о недопустимости в ваших рядах каких-либо коррупционных проявлений, важности должного взаимодействия либо необходимости пополнения Службы честными и грамотными кадрами. Мои основные подходы к этим вопросам я уже представил на встречах с другими правоохранительными органами. Естественно, те же требования актуальны и для вас, а будучи обусловлены возложенной на вас миссией, эти требования могут порой быть даже строже.

В ближайшем будущем ждем от вас периодических и обоснованных докладов о зафиксированном прогрессе. Для этого у вас есть все возможности: имею ввиду как предоставленный вам законодательством достаточный инструментарий, так и ваши профессиональные качества. Излишним считаю подчеркнуть, что в случае необходимости вы всегда можете полагаться на мою поддержку.

Еще раз горячо поздравляю всех сотрудников Специальной следственной службы с этим юбилеем. Желаю вам эффективной работы и доброй службы.

Благодарю.