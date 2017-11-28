СМИ: Месси с зарплатой €43 млн в год стал самым высокооплачиваемым футболистом мира

Аргентинский нападающий испанской "Барселоны" Лионель Месси после подписания нового контракта с клубом стал самым высокооплачиваемым футболистом мира с зарплатой €43 млн в год. Как передает Арменпресс, об этом сообщает испанская газета Marca.

В субботу "Барселона" подписала с Месси новое соглашение до окончания сезона-2020/21. Сумма отступных в контракте 30-летнего аргентинца составила €700 млн.

Месси в списке самых высокооплачиваемых футболистов опередил своего соотечественника Карлоса Тевеса. Тевес по контракту с китайской командой "Шанхай Шеньхуа", куда он перешел зимой 2017 года, зарабатывает €37,5 млн в год. Бразильский нападающий французского "Пари Сен-Жермен" Неймар, который перешел в ПСЖ, выкупив за рекордные €222 млн свой контракт у "Барселоны", в новом клубе зарабатывает €36 млн.

Португальский нападающий испанского "Реала" Криштиану Роналду зарабатывает €34 млн в год и занимает четвертое место по величине зарплаты.

Выступая за "Барселону", Месси восемь раз становился чемпионом Испании, пять раз обладателем Кубка Испании и четыре раза победителем Лиги чемпионов. Аргентинец является пятикратным обладателем "Золотого мяча". В составе сборной Аргентины Месси выиграл летние Олимпийские игры 2008 года в Пекине. Нападающий принимал участие в трех чемпионатах мира, лучший результат аргентинцы показали в 2014 году в Бразилии, когда завоевали серебряные медали, а Месси был признан лучшим игроком турнира.





