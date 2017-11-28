Евродепутаты посетят в тюрьме каталонских экс-министров

Делегация в составе 17 депутатов Европарламента, представляющих фракции "зеленых", радикальных левых, либеральных демократов и европейских консерваторов, в ближайшие недели прибудет в Испанию для посещения помещенных в тюрьмы экс-членов правительства Каталонии, как передает Арменпресс, об этом сообщили РИА Новости в инициативной группе.

"Они (депутаты ЕП – ред.) посетят тюрьмы, где каталонские политические заключенные содержатся после недавнего референдума и провозглашения независимости парламентом Каталонии", — сказала собеседница агентства. По ее словам, депутаты ЕП считают необходимым их освобождение из под стражи, а также предоставление гарантий безопасности при возращении тех, кто выехал за рубеж.

Судья Национальной судебной палаты Испании 2 ноября распорядилась поместить до рассмотрения дела по существу под стражу без права выхода под залог восемь бывших членов правительства Каталонии, в том числе экс-заместителя главы женералитета Ориола Жункераса. На следующий день она выдала ордер на арест Пучдемона и других бывших членов каталонского правительства, находящихся в Брюсселе. Прокуратура Брюсселя потребовала выдать Испании Пучдемона и других экс-членов его правительства. Новое судебное заседание в Брюсселе назначено на 4 декабря.