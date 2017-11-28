В российской военной базе в Армении протестировали военнослужащих ЮВО

В российской военной базе Южного военного округа (ЮВО), дислоцирующейся в Армении, план комплектования подразделений военнослужащими, проходящими воинскую службу по контракту, выполнен в 2017 году в полном объеме.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Южного военного округа, военнослужащие, пожелавшие остаться служить по контракту в российском соединении заграницей, после прохождения службы в военной базе по призыву, проходят тщательную проверку и отбор. При отборе кандидатов от 20 до 30 лет, основными требованиями ставятся наличие среднего технического или высшего образования, хорошие физические и медицинские показатели при прохождении службы в условиях высокогорной местности с суровым летним и зимним климатом, а также положительные результаты морально-психологической устойчивости.

Основными причинами роста количества желающих стать контрактниками в соединении ЮВО в Закавказье является привлекательность военной службы, повышенное денежное довольствие, решение социально-бытовых вопросов и имеющиеся льготы для военнослужащих.