Создание в Сюнике Свободной экономической зоны будет способствовать укреплению экономических связей с Ираном: стартовал армяно-иранский бизнес-форум

В Армении создались благоприятные условия, которые позволят сделать выгодные инвестиции и удачно вести бизнес. Как передает «Арменпресс», об этом на открытии армяно-иранского бизнес-форума заявил сегодня министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян.

«Подобные конференции являются важной платформой для представителей государственных и деловых кругов обеих стран для обсуждения наличествующих возмпжностей и проблем, для преопределения шагов на пути стимулирования сотрудничества между обеими странами. Надеюсь, что эта конференция будет способствовать максимальной задействованности иранских инвестиций в Армении, поскольку проводимые в Армении реформы направлены на создание наиболее благоприятного режима, уточнения гарантий, даваемых иностранным инвесторам, осуществления прав на льготы для них, оточнения механизмов решения возможных имущественных споров, упрощения ряда процедур», - заявил министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян.

По его словам, преимуществами инвестиций в Армении являются те льготы, которые Армения имеет со многими странами, в частности, со странами ЕАЭС.

«Товары, произведенные в Аррмении, могут быть ввезены в страны ЕАЭС с нулевыми таможенными пошлинами. Кроме того, Армения имеет соглашения о свободной торговле почти со всеми странами», - заявил министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян.

По его словам, Армения является единственной страной ЕАЭС, имеющей сухопутную грааницу с Ираном, что может стать воротами в сторону СНГ, ЕАЭС, ЕС.

«В данном аспекте высоко значение транспортного коридора по трассе Север-Юг, который является самым коротким транзитным путем, связующим порты Персидского залива с Черноморскими. Кроме того, Армения активно способствует соглашению о создании Свободной экономической зоны между Ираном и ЕАЭС»,- заявил министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян.

По его словам, Создание в Сюнике Свободной экономической зоны будет способствовать укреплению экономических связей с Ираном и наилучшему использованию армянского экономического потенциала.

«Между соответствующими структурами обеих стран подписан меморандум о взаимопонимании, целью которого является установление основных направлений сотрудничества между Арменией и Ираном в сфере свободных экономических зон», - заявил министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян.