Минские договоренности по урегулированию в Донбассе себя исчерпали, вместо них должны быть подписаны новые соглашения, заявил глава МВД Украины Арсен Аваков во время национального экспертного форума "Украина: в стремлении к равновесию" во вторник, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Могут ли минские соглашения быть имплементированы как реальный механизм для достижения мира и разрешения конфликта? По моему глубокому убеждению, нет", — сказал Аваков, добавив, что минские соглашения на сегодня "мертвы".

Глава МВД считает, что возникла необходимость подписания новых соглашения.

"Я думаю, что должны быть следующие соглашения. Почему "минские"? Должны быть "венские", "парижские" или любые другие", — подчеркнул он.

По его словам, новые соглашения должны предполагать полный контроль над украинско-российской границей совместно с миротворцами ООН, введение украинских органов юстиции в Донбасс и проведение там выборов, а также амнистию для тех, кто не совершал тяжких преступлений, в частности убийств.