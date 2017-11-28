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Эдуард Шармазанов избран заместителем председателя Постоянной комиссии МПА СНГ по вопросам обороны и безопасности


28 ноября вице-спикер НС Армении Эдуард Шармазанов в Таврическом дворце Санкт-Петербурга принял участие в заседании   Постоянной комиссии МПА СНГ по вопросам обороны и безопасности. По предложению представителя РФ В.Заварзина вице-спикер НС Э.Шармазанов единогласно избран заместителем председателя Постоянной комиссии МПА СНГ по вопросам обороны и безопасности. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью НС Армении.

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