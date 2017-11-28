Иран придает особое значение всестороннему сотрудничеству с Арменией: Мохаммад Джавад Зариф

По приглашению министра ИД Армении Эдварда Налбандяна 28-го ноября Армению посетил министр ИД ИРИ Мохаммад Джавад Зариф. Состоялись переговоры на уровне министров ИД Армении и ИРИ.

Приветствовав гостя, министр ИД Армении Эдвард Налбандян сказал, что между Арменией и Ираном существуют добрососедские, содержательные и взаимовыгодные отношения, основанные на многовековой дружбе между двумя народами.

Поблагодарив за приглашение и теплый прием, министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф сказал, что Иран придает особое значение всестороннему сотрудничеству с Арменией, и выразил уверенность, что посещения на высоком уровне позволяют еще более укрепить и углубить эти отношения. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф также поблагодарил Армению и ее народ за соболезнования по поводу недавнего землетрясения в Иране.

«Между руководителями наших стран установились теплые и доверительные отношения. Они периодически проводят встречи. Президент ИРИ Хасан Роухани посетил Ереван в конце 2016 года. Президент Армении Серж Саргсян находился в Тегеране в августе 2017 года. Недавно в Иране с официальным визитом находился премьер-министр Ирана Карен Карапетян. Сегодня г-н Зариф проведет встречи с президентом и премьер-министром Армении», – напомнил Налбандян.

На встрече были обсуждены вопросы хода осуществления взаимных договоренностей, достигнутых во время встречи руководителей обеих стран.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью МИД Армении, руководители внешнеполитических ведомств обеих стран выразили удовлетворение по поводу того, что в год 25-летия установления дипломатических отношений между Арменией и Ираном можно с удовлетворением констатировать, что армяно-иранские отношения динамично развивались, охватывая все новые сферы. Стороны отметили, что с либерализацией визового режима с Ираном существенно возросли туристические потоки.

Были затронуты вопросы стимулирования торгово-экономического сотрудничества, в данном контексте собеседники коснулись хода подготовки к созываемому в следующем месяце в Ереване 15-му заседанию межправительственного совета, отметив, что установление сотрудничества Иран-ЕАЭС может обеспечить прогресс в деле развития армяно-иранских экономических отношений.

Были затронуты вопросы сотрудничества обеих стран на международных площадках, вопросы региональной безопасности и пр.

В ходе встречи министр иностранных дел Армении представил господину Зарифу усилия Армении, направленные на исключительно мирное урегулирование карабахского конфликта и подчеркнул, что в данном контексте стороны отметили важность сбалансированной, принципиальной позиции Ирана по мирному урегулированию карабахского конфликта, основанному на международном праве.

Стороны обменялись мнениями вокруг реализации договоренностей по иранской ядерной программе,

По приглашению министра ИД Армении Эдварда Налбандяна 28-го ноября Армению посетит министр ИД ИРИ Мохаммад Джавад Зариф. Министра ИД ИРИ Мохаммада Джавада Зарифа примет президент Армении Серж Саргсян.

Министр ИД ИРИ Мохаммад Джавад Зариф встретится с премьер-министром Армении Кареном Карапетяном.В тот же день состоятся переговоры на уровне министров ИД Армении и ИРИ, после чего они выступят на совместной пресс-конференции. Министры ИД Армении и ИРИ примут участие в открытии армяно-иранского бизнес-форума.