Армяно-иранские отношения динамично развивались в течение 25 лет: Эдвард Налбандян

С либерализацией визового режима с Ираном существенно возросли туристические потоки.

Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами во время совместной пресс-конференции с министром ИД Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом сказал министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян.

«В год 25-летия установления дипломатических отношений между Арменией и Ираном можно с удовлетворением констатировать, что армяно-иранские отношения динамично развивались, охватывая все новые сферы. Однако осознаем, что существует большой потенциал, и мы нацелены совестными усилиями углублять и расширять отношения», – отметил Налбандян.

По его словам, на состоявшихся сегодня переговорах был обсужден ход выполнения достигнутых между руководителями Армении и ИРИ договоренностей.

«Повестка нашего двустороннего сотрудничества охватывает много сфер – от сельского хозяйства до образования, от культуры до охраны природы. Реализуется ряд энергетических инфраструктурных программ в сфере транспорта. С удовлетворением можно констатировать, что после отмены в минувшем году визового режима зарегистрирован резкий рост сфере туризма. В повестке дня встречи были вопросы стимулирования торгово-экономического сотрудничества, в данном контексте мы коснулись хода подготовки к созываемому в следующем месяце в Ереване 15-му заседанию межправительственного совета. Установление сотрудничества Иран-ЕАЭС может обеспечить прогресс в деле развития армяно-иранских экономических отношений. Обменялись мнениями вокруг реализации договоренностей по иранской ядерной программе, что мы поддерживаем», – отметил Налбандян.

Как сказал министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян, между Арменией и Ираном существуют добрососедские, многоаспектные и взаимовыгодные отношения, основанные на многовековой дружбе двух народов. Об этом заявил сегодня министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян в заявлении для прессы по итогам переговоров со своим иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом в Ереване.

«Между руководителями наших стран установились теплые и доверительные отношения. Они периодически проводят встречи. Президент ИРИ Хасан Роухани посетил Ереван в конце 2016 года. Президент Армении Серж Саргсян находился в Тегеране в августе 2017 года. Недавно в Иране с официальным визитом находился премьер-министр Ирана Карен Карапетян. Сегодня г-н Зариф проведет встречи с президентом и премьер-министром Армении», – напомнил Налбандян.

Эдвард Налбандян поблагодарил иранскую сторону за взвешенную позицию в вопросе исключительно мирного урегулирования карабахского конфликта.

«В ходе нашей сегодняшней встречи я представил господину Зарифу усилия Армении, направленные на исключительно мирное урегулирование карабахского конфликта», - отметил во вторник министр иностранных дел Армении по итогам встречи с главой МИД Ирана.

Он подчеркнул, что в данном контексте стороны отметили важность сбалансированной, принципиальной позиции Ирана по мирному урегулированию карабахского конфликта, основанному на международном праве.



Эдвард Налбандян также добавил, что между Арменией и Ираном существуют доброжелательные и взаимовыгодные отношения, основанные на многовековой дружбе между двумя народами.

По приглашению министра ИД Армении Эдварда Налбандяна 28-го ноября Армению посетит министр ИД ИРИ Мохаммад Джавад Зариф.Министра ИД ИРИ Мохаммада Джавада Зарифа примет президент Армении Серж Саргсян.

Министр ИД ИРИ Мохаммад Джавад Зариф встретится с премьер-министром Армении Кареном Карапетяном.В тот же день состоятся переговоры на уровне министров ИД Армении и ИРИ, после чего они выступят на совместной пресс-конференции. Министры ИД Армении и ИРИ примут участие в открытии армяно-иранского бизнес-форума.