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Несколько активистов Greenpeace проникли на территорию АЭС во Франции


Группа из нескольких активистов экологической организации Greenpeace во вторник проникла на территорию АЭС Крюа, расположенной в регионе Овернь-Рона-Альпы, как передает Арменпресс, об этом  сообщают французские СМИ.

В заявлении Greenpeace говорится, что французская государственная компания EDF, которая является оператором АЭС, не принимает достаточных мер по обеспечению безопасности на своих объектах.

"Мы осуждаем бездействие EDF в отношении обеспечения безопасности. Сколько раз нужно нашим активистам проникнуть на территорию АЭС, чтобы вы начали более серьезно относиться к этой проблеме?" - говорится в твиттере организации.

СМИ отмечают, что пробраться на территорию объекта удалось в общей сложности 22 активистам, некоторые из которых позже были задержаны стражами порядка.

 

 



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