Несколько активистов Greenpeace проникли на территорию АЭС во Франции
Группа из нескольких активистов экологической организации Greenpeace во вторник проникла на территорию АЭС Крюа, расположенной в регионе Овернь-Рона-Альпы, как передает Арменпресс, об этом сообщают французские СМИ.
В заявлении Greenpeace говорится, что французская государственная компания EDF, которая является оператором АЭС, не принимает достаточных мер по обеспечению безопасности на своих объектах.
"Мы осуждаем бездействие EDF в отношении обеспечения безопасности. Сколько раз нужно нашим активистам проникнуть на территорию АЭС, чтобы вы начали более серьезно относиться к этой проблеме?" - говорится в твиттере организации.
СМИ отмечают, что пробраться на территорию объекта удалось в общей сложности 22 активистам, некоторые из которых позже были задержаны стражами порядка.
[ACTION] Sécurité #nucléaire : ce matin, nos activistes sont de retour sur le site de la centrale de #CruasMeysse pour dénoncer l'immobilisme et l'attentisme de @EDFofficiel. pic.twitter.com/7fEjR51LD9— Greenpeace France (@greenpeacefr) 28 ноября 2017 г.