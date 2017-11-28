Меркель ужаснуло нападение на бургомистра Альтены

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что нападение с ножом на бургомистра немецкого города Альтена в земле Северный Рейн-Вестфалия привело ее в ужас, как передает Арменпресс, об этом сообщил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.

В понедельник вечером мужчина, предположительно, в состоянии алкогольного опьянения напал с ножом на 57-летнего бургомистра города Альтена Андреаса Хольштайна. Политик получил ранение в шею и был госпитализирован, позднее его отпустили домой. Его жизни ничего не угрожает.

"Канцлер Меркель: Нападение с ножом на бургомистра Андреаса Хольштайна привело меня в ужас. И я испытываю огромное облегчение, что он снова может быть со своей семьей. Спасибо тем, кто помог ему", — написал Зайберт в Twitter.

Нападение на бургомистра произошло в ларьке с донерами. Сотрудник заведения, который хотел помочь бургомистру, также был ранен. Как отмечает газета Westdeutsche Allgemeine Zeitung, нападавший жестко критиковал политику Хольштейна, в частности в отношении мигрантов.

Службы безопасности исходят из того, что злоумышленник имел политические мотивы. По предварительной информации, нападавший является 56-летним гражданином Германии. Издание подчеркивает, что власти Альтены проводят либеральную миграционную политику, и город принимает больше беженцев, чем обязан.