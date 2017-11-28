По требованиям законодательства ЕАЭС, гражданам запрещено ввозить более 5 кг мандаринов

Гражданам, желающим ввезти более 5 кг мандаринов, необходимо иметь сертификат, выданный фитосанитарной службой, в противном случае таможня не допустит ввоза мандаринов на территорию страны.

Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал зампредседателя КГД Вахтанг Мирумян. По его словам, таковы требования законодательства ЕАЭС.

«Некоторые товары подлежат ограничениям, партии, превышающие установленные пределы, подлежат сертификации, выданной фитосанитарной службой. В частности, гражданам, желающим ввезти более 5 кг мандаринов, необходимо иметь лицензию индивидуального предпринимателя и сертификат, выданный фитосанитарной службой, в противном случае таможня не допустит ввоза мандаринов на территорию страны»,- сказал