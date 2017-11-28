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Арпинэ Ованнисян приняла Чрезвычайного и Полномочного посла ФРГ Бернхарда Маттиаса Кисслера


28 ноября вице-спикер НС Армении Арпинэ Ованнисян приняла Чрезвычайного и Полномочного посла ФРГ Бернхарда Маттиаса Кисслера. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью НС Армении.

Стороны высоко оценили нынешний уровень армяно-германских отношений и подчеркнули важность дальнейшего углубления двусторонних и межпарламентских   связей.  

В ходе встречи обсужден ряд вопросов развития межпарламентских  отношений, сотрудничества на различных международных площадках.

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