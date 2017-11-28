В США подготовили проект поселения на Марсе на 10 тыс. человек

Группа инженеров и архитекторов из Массачусетского технологического института в США победила в конкурсе Mars City Design 2017 года, создав прообраз жилья, предназначенного для будущей колонизации Марса. Спонсорами конкурса выступали Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США и Европейское космическое агентство, как передает Арменпресс, об этом сообщило интернет-издание Space.com.

Проект марсианского жилья, выполненного в форме купола, получил название Redwood Forest. Каждый купол будет связан с остальными разветвленной системой туннелей, похожих на корневую систему деревьев. Туннели, которые планируется прокладывать под поверхностью Красной планеты, должны вести в помещения, предназначенные для работы и отдыха, а также к средствам транспортировки колонистов. "Корни" сконструированы таким образом, чтобы надежно защищать людей от радиации, последствий удара небольших метеоритов и экстремальных перепадов температуры.

Каждый такой дом рассчитан максимум на 50 человек. Авторы проекта предлагают в будущем построить порядка 200 таких куполов, чтобы разместить 10 тыс. человек.