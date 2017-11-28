Армяно-российские отношения действительно носят союзнический характер: Эдуард Шармазанов

27 ноября вице-спикер НС Армении Эдуард Шармазанов встретился в Таврическом дворце с председателем Законодательного собрания Санкт-Петербурга В.Макаровым. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью НС Армении.

В ходе встречи стороны подчеркнули важность армяно-российских союзнических отношений и выразили готовность к активному участию в наибольшем укреплении двусторонних связей.

“Армяно-российские отношения развиваются во всех направлениях и действительно носят союзнический характер”, - подчеркнул Э.Шармазанов.

Вице-спикер НС поблагодарил В.Макарова за содействие в организации в Санкт-Петербурге памятных мероприятий к 130-летию смерти выдающегося сына армянского народа М.Лорис-Меликова, отметив, что это еще один повод подчеркнуть значительный и весомый вклад армян в общественно-политическую и культурную жизнь России и, в частности, Санкт-Петербурга.

В завершение встречи Э.Шармазанов пригласил В.Макарова посетить Армению в связи с 25-летием армяно-российских дипломатических отношений и 20-й годовщиной союзного договора между РА и РФ.