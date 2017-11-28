За 9 месяцев в Армении было возбуждено 52 уголовных дела по признакам коррупции. Они расследовались в управлении по особо важным делам прокуратуры Армении, в органах СНБ, под контролем сотрудников прокуратуры по борьбе с оборотом наркотиков, а также по борьбе с киберпреступлениями на уровне старших прокуроров.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью прокуратуры Армении, по вышеуказанным уголовным делам осуществлялось уголовное преследование в отношении 70 официальных и должностных лиц.

В частности, по делам о взяточничестве осуществлялось уголовное преследование в отношении одного председателя суда, 2 судей, 1 прокурора, 1 начальника таможни, 1 начальника агентства при Министерстве по соцвопросам, 11 председателей комиссий того же агентства при Министерстве по соцвопросам, 1 врача, 2 должностных лиц из ИТУ и пр.

По поводу злоупотребления должностными полномочиями, хищений, халатности, должностных фальсификаций осуществлялось уголовное преследование в отношении одного руководителя областного подразделения Госкадастра, 1 заместителя руководителя областного подразделения Госкадастра, 1 начальника уголовной разведки полицейского участка, 2 следователей и пр.

За коммерческие взятки и злоупотребления осуществлялось уголовное преследование в отношении 2 ректоров ВУЗов, 1 председателя правления банка и пр.

За отчетный период 39 уголовных дел из вышеперечисленных были направлены в суды с обвинительным заключением.