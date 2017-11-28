СМИ: скромный автомобиль папы римского поразил жителей Мьянмы

Папа Римский Франциск удивил жителей Янгона своей скромностью, выбрав для передвижения по улицам этого мьянманского города относительно недорогой автомобиль. Как передает Арменпресс, об этом во вторник сообщила газета The Myanmar Times.

Понтифик прибыл в этот самый крупный город в Мьянме в понедельник вечером. Тысячи людей выстроились вдоль дороги, ведущей из аэропорта, чтобы поприветствовать папу Франциска.

Мимо них он проехал на темно-синей Toyota Mark II Grande. Это относительно недорогая и не новая модель данного автопроизводителя, указывает издание. Через открытое окно папа Франциск улыбался и махал рукой приветствующим его людям.

Скромная машина предстоятеля Римско-католической церкви произвела впечатление на многих из собравшихся, пишет The Myanmar Times. Дорогие машины весьма популярны в Юго-Восточной Азии, поскольку отвечают представлениям местного общества о власти и успехе, поясняет издание.

В понедельник в Янгоне понтифик принял главнокомандующего армией Мьянмы Мин Аун Хлаинга, визит которого в папские апартаменты продлился всего 15 минут.



