В Калифорнии акула напала на молодого армянина

В проливе Монтеррей в Калифорнии большая белая акула напала на купающегося молодого армянина - 25-летнего Григора Азатяна. Как передает «Арменпресс», ссылаясь на Daily News, о нападении немедленно узнал отец Григора Азатяна – Армен Азатян, услышавший душераздирающие вопли своего сына.

По словам отца, он сам не увидел воочию атаки акулы, однако крики дали ему знать, что случилось нечто страшное.

«Меня как-бы ударило молнией. Было ужасно, его мышцы были разорваны. Однако я не имел права поддаться панике, растеряться и или кричать: надо было собраться и попытаться помочь сыну»,- рассказал Армен Азатян.

Григора Азатяна удалось спасти, он выздоравливает, однако пока неясно, насколько пострадала его нога. С раннего детства Григор рыбачил с отцом.

Он рассказал, что, погрузившись в воду, он делал подводные снимки, когда он увидел акулу, то попытался предупредить отца. Ему показалось, что акула находится далеко, однако акула подплыла и напала на него сзади.

Она дважды покусала его, Григор не смог выхватить укрепленный на ноге нож, однако ударил акулу ногой и смог чудом спастись.

На берегу ему помогли местные рыбаки, которые доставили его затем в больницу.

Григор перенес 2 операции, ему предстоит еще одна.

Его отец считает спасение сына чудом, чему он несказанно рад.