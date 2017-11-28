Представители более 60 стран участвуют в "Тбилисском форуме Шелкового пути", который стартовал в столице Грузии.

Среди участников мероприятия главы правительств, вице-премьеры, министры, представители международных организаций, бизнеса и СМИ, а также гости. Всего до 2 тысяч делегатов, передает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

"Для нас огромная честь принимать такие представительные делегации на "Тбилисском форуме Шелкового пути", — сказал премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили на открытии форума.

"Грузия расположена на исторически важном перекрестке, который объединяет экономики и культуры Запада и Востока. Мы преодолели множество сложностей на протяжении тысячелетий и сохранили нашу независимость, самобытность, нашей толерантностью, сотрудничеством и со способностью максимально использовать возможности", — подчеркнул Квирикашвили.

Он отметил важность участия Грузии в возрождении Великого Шелкового пути.

"Для Грузии будет огромной возможностью и честью внести свой собственный скромный вклад в процесс углубления надежных связей между континентами. Возрождение Великого Шелкового пути, которое было представлено президентом Китайской Народной Республики под названием "Пояс и путь", основывается на пяти основных принципах: мир, благополучие, открытость, инновации и связь цивилизаций, требует активного диалога в публичном или частном секторе, и мы надеемся, что эта конференция даст нам хорошую возможность для этого", — сказал Квирикашвили.

"Тбилисский форум Шелкового пути" с 2015 года проходит во второй раз.

В первый день форума состоятся дискуссионные панели по нескольким секторам, а во второй день запланировано обсуждение инвестиционного потенциала Грузии. Пройдут также встречи один на один с потенциальными инвесторами и партнерами из частного и публичного секторов.





