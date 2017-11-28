Танцмейстер Грачья Костанян награжден Золотой медалью Министерства культуры Армении

За распространение и пропаганду армянской культуры в диаспоре танцмейстер города Вилинг штата Иллинойс Грачья Костанян приказом министра награжден Золотой медалью Министерства культуры Армении.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью Министерства культуры Армении, вручая медаль, министр культуры Армении Армен Амирян сказал, что он и рад, и опечален. Опечален тем, что лауреат живет и творит за пределами Армении.

«Рад, поскольку Грачья Костанян сумел создать танцевальный ансамбль армянских детей и передать своим питомцам не только искусство танца, но и ценности армянской культуры»,- сказал министр культуры Армении Армен Амирян.

Он выразил надежду на то, что Грачья Костанян привезет летом своих ребят в Армению, чтобы те и выступиили, и побывали на земле предков.

«В будущем я всегда буду служить пропаганде нашей культуры и передавать ее нашим детям»,- сказал Грачья Костанян.