Самвел Бабаян приговорен к 6 годам лишения свободы

В суде общей юрисдикции ереванских общин Кентрон и Нор Норк 28-го ноября судья Аршак Варданян огласил приговоры подсудимым по делу Самвела Бабаяна с подельниками. Как передает «Арменпресс», Самвел Бабаян был признан виновным по 2 части 235 статьи («Соучастие в незаконном приобретении, сбыте, хранении, перевозке или ношении оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств, совершенных организованной группой») и 1 части 190 статьи («Легализация доходов, полученных незаконным путем») УК Армении, признан виновным и приговорен к лишению свободы сроком на 6 лет.

Армен Погосян был признан виновным по 2 части 235 статьи УК Армении и приговорен к лишению свободы сроком на 2 года, Карен Кочарян был признан виновным по 1 части 38-190 статьи УК Армении и приговорен к лишению свободы сроком на 2,5 года.

Андраник Кочарян был признан виновным по 1 части 38-190 статьи УК Армении и приговорен к лишению свободы сроком на 2 года условно, с назначением испытательного срока.

Давид Арутюнян был признан виновным по 1 части 38-190 статьи УК Армении и приговорен к лишению свободы сроком на 2 года условно, с назначением испытательного срока.

Бывшему командующему Армией обороны Арцаха Самвелу Бабаяну было предъявлено обвинение по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.190 («Легализация доходов, полученных незаконным путем») и ч.2 ст.38-235 («Соучастие в незаконном приобретении, сбыте, хранении, перевозке или ношении оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств, совершенных организованной группой») УК РА. С него было снято обвинение в контрабанде оружия. Самвел Бабаян не признал себя виновным.