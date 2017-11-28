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Мой соперник был довольно силен: Нарек Абгарян


Член сборной Армении по боксу, участник XXXI Олимпийских игр Нарек Абгарян провел бой с довольно сильным противником.

«Мой соперник на профессиональном ринге был довольно силен и упорен. Те, кто смотрели поединок, это подтвердят. Однако, как говорится, на всякий замок находится свой ключ. Я делал свое дело, и мне удалось его одолеть»,- сказал в беседе с «Арменпресс» Нарек Абгарян.

Член сборной Армении по боксу, участник XXXI Олимпийских игр Нарек Абгарян одержал седьмую победу на профессиональном ринге.

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