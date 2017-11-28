Мой соперник был довольно силен: Нарек Абгарян
Член сборной Армении по боксу, участник XXXI Олимпийских игр Нарек Абгарян провел бой с довольно сильным противником.
«Мой соперник на профессиональном ринге был довольно силен и упорен. Те, кто смотрели поединок, это подтвердят. Однако, как говорится, на всякий замок находится свой ключ. Я делал свое дело, и мне удалось его одолеть»,- сказал в беседе с «Арменпресс» Нарек Абгарян.Член сборной Армении по боксу, участник XXXI Олимпийских игр Нарек Абгарян одержал седьмую победу на профессиональном ринге.
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