Дорога Степанцминда-Ларс закрыта для грузового транспорта

Министерство транспорта, связи и информационных технологий Армении сообщает, что по положению на 10:30 28-го ноября, согласно информации, полученной из департамента ЧС МВД Грузии, дорога Степанцминда-Ларс открыта для легкового пассажирского транспорта, для грузового транспорта дорога Степанцминда-Ларс закрыта.

Дополнительная информация последует.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью Министерства транспорта, связи и информационных технологий Армении, межгосударственные и республиканские дороги на территории Армении открыты.

Со стороны дорожных строителей на межгосударственных и республиканских дорогах осуществляется круглосуточный контроль, проводится очистка, посыпание солью и песком. Водителям рекомендуется ездить с зимними покрышками.