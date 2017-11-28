Меган Маркл призналась, что предложение принца Гарри стало для нее сюрпризом

Американская актриса и фотомодель Меган Маркл призналась, что предложение о помолвке со стороны принца Гарри стало для нее неожиданным. Об этом она заявила в понедельник в интервью телерадиовещательной корпорации Би-би-си, в котором пятый в очереди наследник британского трона и его возлюбленная впервые рассказали о подробностях обручения, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

По словам Гарри, он сделал предложение Меган несколько недель назад, в Ноттингемском коттедже Кенсингтонского дворца, где находятся его апартаменты. Произошло это тихим вечером, когда, по словам принца, они с Меган занимались приготовлением ужина. По ее словам, Гарри встал на одно колено и сделал ей предложение.

Принц, в свою очередь, добавил: "Она даже не дала мне договорить и дважды спросила: "Могу ли я сказать "да"? Затем мы бросились друг другу в объятия". После этого, по словам Гарри, он вручил Меган обручальное кольцо.

Меган сообщила также о том, что ее очень тепло приняла вся королевская семья. Она сказала, что уже пару раз виделась с Елизаветой II и назвала королеву "невероятной женщиной".