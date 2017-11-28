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Резкий музыкальный переход в балете Стравинского перепугал американку


Симфонический оркестр штата Калифорния исполнил в театре города Реддинг балет «Жар-птица» русского композитора Игоря Стравинского. Видеозапись выступления опубликована на YouTube. Одну из зрительниц напугал слишком резкий переход к «Поганому плясу Кащеева царства», и она вскрикнула от неожиданности. В ролике видно, что некоторые музыканты не смогли сдержать смех, но продолжили играть. Балет был создан по заказу Сергея Дягилева. Премьера «Жар-птицы» прошла в 1910 году.



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