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В Ереване за неделю родились 423 младенца


С 17-го по 23-е ноября в поликлиники и амбулатории Еревана обратились 40379   граждан. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью мэрии Еревана, за 4-8-е ноября в Ереване родились 423 младенца – 226 мальчиков и 197 девочек.

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