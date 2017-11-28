Генрих Мхитарян не примет участия в матче «Манчестер Юнайтед» против клуба «Уотфорд»

Капитан сборной Армении и полузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян не выехал в составе «Манчестер Юнайтед» в Уотфорд на матч 14-го тура чемпионата Англии против клуба «Уотфорд». Как передает «Арменпресс», вместе с ним в Уотфорд не поехали также Маруан Феллайни и Люк Шоу.

В прошедшем туре Мхитарян вышел на замену на 71-й минуте игры против «Брайтона».

Матч «Уотфорд» - «Манчестер Юнайтед» состоится 28-го ноября и начнется в полночь по ереванскому времени.