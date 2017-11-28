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Пентагон оценил численность американских военных за рубежом в 26 тысяч


Почти 26 тысяч американских военнослужащих находятся в Ираке, Сирии и Афганистане, как передает Арменпресс, об этом сообщается в новом отчете министерства обороны США.

По данным Пентагона на 30 сентября, количество военного контингента США в Ираке достигло 8 тыс. 892 человек, в Сирии - 1 тыс. 720, а в Афганистане - 15 тыс. 298 человек.

Данные цифры были обнародованы в рамках ежеквартального подсчета министерством количества служащих в регулярных войсках, резерве и гражданских служащих.

 



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