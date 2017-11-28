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В Китае тигр вырвался из клетки и набросился на людей


В китайском городе Линьфэнь (провинция Шаньси) тигр вырвался из клетки и напал на посетителей цирка. Видео публикует Shanghaiist, передает Арменпресс.

Как видно на кадрах, в огромной клетке с дрессировщиками находятся еще медведь и собака, однако именно разъяренный тигр вырывается на волю после побоев работника цирка. Дрессировщикам удалось поймать зверя, однако он успел травмировать двух детей.



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