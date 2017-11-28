Время в Ереване: 11:07:36,   28 Ноябрь

На Бали проснулся вулкан: кадры извержения


Из зоны извержения были эвакуированы по меньшей мере 40 тысяч человек. На острове отменены международные рейсы, тысячи туристов не могут вернуться домой. Это уже второе за прошедшую неделю извержение вулкана.



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