Мелания Трамп украсила Белый дом к Рождеству

Первая леди США Мелания Трамп впервые украсила президентскую резиденцию к Рождеству. "Белый дом готов праздновать", - написала она в понедельник у себя в твиттере, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Главным украшением резиденции стала 5,5-метровая елка из Висконсина, установленная в Голубой комнате. Кроме нее в разных уголках Белого дома разместилось еще 52 праздничных дерева.

Для посетителей приготовили угощения - главным из них станет пряничный Белый дом, на который ушло больше 160 кг теста.

Кроме него приготовили также 31 тысячу печений; в декабре Белый дом планирует провести около 100 праздничных мероприятий и принять около 25 тысяч гостей.

