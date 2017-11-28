Сестры одного из членов экипажа пропавшей аргентинской подводной лодки "Сан-Хуан" начали голодовку в ожидании возвращения брата, как передает Арменпресс, об этом заявила РИА Новости младшая сестра офицера Селсо Оскара Вайехоса.

"Да, я сегодня начала (голодовку — ред.)", — заявила 25-летняя Мальвинас Вайехос. Старшая сестра пропавшего моряка, 37-летняя Марта, приняла решение начать голодовку в воскресенье.

Девушки сейчас находятся на военно-морской базе в Мар-дель-Плата, где ждут возвращения судна.

Подводная лодка ВМС Аргентины "Сан-Хуан" перестала выходить на связь 15 ноября на переходе из военно-морской базы Ушуайя в Мар-дель-Плата. В момент последнего сеанса связи с субмарины сообщили об аварии. На борту 44 человека, в том числе первая в истории Аргентины женщина-подводник Элиана Мария Кравчик. Представитель ВМС Аргентины Энрике Бальби сообщил, что есть информация об одиночном взрыве, который может быть связан с исчезновением "Сан-Хуана".