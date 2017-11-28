Трамп обсудил с Макроном ситуацию в Сирии

Президент США Дональд Трамп обсудил со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном необходимость политического решения кризиса в Сирии, противодействие в этой стране действиям Ирана, а также важность оказания максимального давления на КНДР для денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом сообщила в понедельник пресс-службы Белого дома по итогам телефонного разговора двух лидеров, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Президенты сошлись во мнении относительно того, что женевские переговоры под эгидой ООН - это единственная площадка для достижения политического разрешения [кризиса] в Сирии. Лидеры также подчеркнули необходимость противостоять и прекратить дестабилизирующую деятельность Ирана в Сирии. Наконец, президент Трамп и президент Макрон сошлись во мнении насчет того, что все страны должны оказать максимально возможное давление на северокорейский режим, чтобы добиться денуклеаризации [Корейского полуострова]", - говорится в заявлении.



