Аэропорт на Бали не откроется до среды из-за вулканического пепла

Международный аэропорт индонезийского острова Бали будет закрыт еще на сутки из-за образовавшегося над ним слоя пепла в результате извержения вулкана Агунг, как передает Арменпресс, об этом сообщили местные власти.

Более 400 авиарейсов отменены на Бали с ночи на понедельник, покинуть остров не могут около 60 тыс. человек. Власти рекомендуют туристам оставаться в отелях.

власти Бали распорядились о срочной эвакуации 100 тыс. жителей 22 деревень, расположенных в непосредственной близости от вулкана. Опасная зона определена в радиусе 10 км от кратера. Распространено предупреждение, что в случае необходимости эвакуация может быть проведена насильственным путем. К настоящему моменту эвакуировано около 40 тыс. человек.