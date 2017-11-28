СБ ООН призвал Дамаск и оппозицию к участию в переговорах в Женеве

Совет Безопасности ООН призвал в понедельник власти Сирии и оппозицию участвовать в новом раунде переговоров в Женеве без предварительных условий, а также выступил в поддержку усилий специального посланника генсека ООН по Сирии Стаффана де Мистуры по урегулированию конфликта в ближневосточной стране. Об этом заявил в понедельник журналистам председательствующий в СБ в ноябре итальянский дипломат Себастьяно Карди по итогам заседания по Сирии, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

На встрече выступил де Мистура, который призвал Дамаск и его оппонентов быть готовыми к началу серьезных дискуссий и не выдвигать никаких предварительных условий для диалога.

Начало восьмого раунда межсирийских переговоров под эгидой ООН намечено на 28 ноября. Планируется, что дискуссии будут сосредоточены на организации выборов и разработке новой конституции страны. Предыдущий раунд дискуссий состоялся в июле. В нем участвовали делегации правительства Сирии и трех платформ оппозиции - "каирской", "московской" и "эр-риядской".