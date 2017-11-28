Европейские индексы снизились - 27-11-17

МОСКВА, 28 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 27 ноября:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.46% и составил 13000.20 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.56% и составил 5360.09 пункта, британский FTSE снизился на 0.35% и составил 7383.90 пункта, российский MICEX снизился на 0.71% и составил 2145.87 пункта, а RTSI снизился на 0.28% и составил 1159.08 пункта.