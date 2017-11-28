Цены на цветные металлы - 27-11-17

ЛОНДОН, 28 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 27 ноября были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий выросла на 0.19% и составила 2124.00 долларов США, цена на медь снизилась на 1.14% и составила 6920.00 долларов США, цена на свинец снизилась на 0.80% и составила 2467.00 долларов США, цена на никель снизилась на 3.84% и составила 11655.00 долларов США, цена на олово снизилась на 0.33% и составила 19475.00 долларов США, цена на цинк снизилась на 1.85% и составила 3187.00 долларов США, цена на молибден не изменилась и составила 16000.00 долларов США, цена на кобальт выросла на 1.59% и составила 64000.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.