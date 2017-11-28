Время в Ереване: 11:07:36,   28 Ноябрь

Турецкие ВС нанесли удар по позициям курдских боевиков в Ираке


Турецкие ВС нанесли новый удар по позициям курдских боевиков из Рабочей партии Курдистана на севере Ирака. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство  «Анадолу».

В заявлении Генштаба ВС Турции сказано, что удары нанесены по 41 мишени, в частности, по убежищам, туннелям и складам.

После завершения операции турецкие истребители вернулись на военные базы.

Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 10 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации