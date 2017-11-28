Турецкие ВС нанесли удар по позициям курдских боевиков в Ираке

Турецкие ВС нанесли новый удар по позициям курдских боевиков из Рабочей партии Курдистана на севере Ирака. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство «Анадолу».

В заявлении Генштаба ВС Турции сказано, что удары нанесены по 41 мишени, в частности, по убежищам, туннелям и складам.

После завершения операции турецкие истребители вернулись на военные базы.