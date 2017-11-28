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Армения переизбрана в качестве члена Комитета ЮНЕСКО по защите культурных ценностей в случаях вооруженных конфликтов


В штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже 27-го ноября  стартовала 7-я встреча стран-участниц Второго протокола Гаагской конвенции по защите культурных ценностей в случаях вооруженных конфликтов.

В рамках встречи прошли выборы членов Комитета ЮНЕСКО по защите культурных ценностей в случаях вооруженных конфликтов.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью МИД Армении, свои кандидатуры на 6 вакантных мест представили 10 стран: в результате голосования были избраны Италия (48 голосов), Армения (44 голоса), Камбоджа (43 голоса), Япония (42 голоса), Эль-Сальвадор (39 голосов), Египет (32 голоса). Таким образом, Армения переизбрана в качестве члена Комитета ЮНЕСКО по защите культурных ценностей в случаях вооруженных конфликтов  на 2017-2021  годы.

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