3 общегосударственных субботника, закрытие 1610 свалок, законодательный пакет, информационная кампания. «Чистая Армения» подводит итоги

Процесс заключения договоров на вывоз мусора в областях Армении будет завершен. В беседе с «Арменпресс» ИО начальника управления коммерческих программ политики региональных инвестиций Министерства территориального управления и развития Армении Наринэ Аветян сказала, что во всех общинах будут в централизованном порядке работать в этом направлении.

«Мы хотим, чтобы этот процес был приведен в законодательное поле. На деле договоры о вывозе мусора заключаются не всегда. Наша цель – сделать процесс уборки мусора оплачиваемым и самоокупаемым»,- сказала ИО начальника управления коммерческих программ политики региональных инвестиций Министерства территориального управления и развития Армении Наринэ Аветян.

По ее словам, процесс заключения договоров на вывоз мусора в областях Армении осуществляется в рамках программы «Чистая Армения» .

В течение года «Чистая Армения» работала довольно эффективно, она пока еще в действии. Были проведены масштабные работы по различным направлениям. Было организовано 3 общегосударственных субботника, в которых принимали участие 368.334 граждан, 7.678 организаций, 3.692 единиц техники. Была составлена опись мусорных свалок на территории Армении. Были закрыты 1610 свалок, по ходу территория свалок была обустроена.

«В ходе программы мы выступили с инициативой законодательного пакета, предлагая ужесточить наказания за загрязнение территорий. Пакет составлен с детальным описанием административных правонарушений и штрафов»,- сказала ИО начальника управления коммерческих программ политики региональных инвестиций Министерства территориального управления и развития Армении Наринэ Аветян.

По ее словам, законодательный пакет представлен в правительство Армении, обсужден с заинтересованными сторонами. По поручению прамьер-министра Карена Карапетяна он представлен на суд международных структур.

«Повышая штрафы, мы стремимся не запугать людей, а провести информационную кампанию. Сегодня мы начали ее. С прошлой недели по ТВ идет ролик соцрекламы, на дорогах установлены информационные щиты, ведется работа в школах.

Мы придаем значение этим работам, чтобы люди осознали вопрос и не загрязняли свое окружение»,- сказала ИО начальника управления коммерческих программ политики региональных инвестиций Министерства территориального управления и развития Армении Наринэ Аветян.

По ее словам, в рамках программы «Чистая Армения» предусматривается увеличение числа мусоросборников. Поскольку общинные бюджеты ограниченные, ведется работа с международными донорами для обеспечения общин средствами сбора и вывоза мусора. Программы будут запущены в Котайке, Гегаркунике.

Как сказала ИО начальника управления коммерческих программ политики региональных инвестиций Министерства территориального управления и развития Армении Наринэ Аветян, работа в рамках программы «Чистая Армения» продолжается, результаты будут видны в скором времени.

В начале заседания правительства Армении 16-го февраля премьер-министр Армении Карен Карапетян сказал, что для того, чтобы сделать нашу страну еще более привлекательной для туристов и инвесторов, мы должны обеспечить чистоту городов, сел, садов, дорог и пр. Именно этому послужит программа «Чистая Армения».

«Поручаю министру территориального управления и развития Армении в 3-месячный срок разработать и представить концепцию программы «Чистая Армения». Четкий план действий, график, а также ответственных лиц по каждому этапу программы «Чистая Армения»»,- сказал премьер-министр Армении Карен Карапетян.

Кроме того, он поручил представить концепцию программы «Чистая Армения» на обсуждение в общественных кругах, включив в процесс Министерство экологии и соответствующие общественные организации.

В рамках проекта Госкомитет по туризму Минэкономразвития и инвестиций объявил акцию, цель которой – сделать гражданина РА активным участником проекта “Чистая Армения”. Каждый гражданин страны может заснять замусоренный участок в местности, представляющем туристический интерес, и отправить видео на Facebook министерства, отметив место и время съемки, а также результаты проведенных работ.

Для большей эффективности работ может быть использован хэштег #CleanArmenia.

В результате плодотворного сотрудничества в рамках #CleanArmenia проведены очистительные работы во многих местах.