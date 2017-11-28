Предстоящие новости: 28.11.2017

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По приглашению министра ИД Армении Эдварда Налбандяна 28-го ноября Армению посетит министр ИД ИРИ Мохаммад Джавад Зариф.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью МИД Армении, министра ИД ИРИ Мохаммада Джавада Зарифа примет президент Армении Серж Саргсян.

Министр ИД ИРИ Мохаммад Джавад Зариф встретится с премьер-министром Армении Кареном Карапетяном.

В тот же день состоятся переговоры на уровне министров ИД Армении и ИРИ, после чего они выступят на совместной пресс-конференции.

Министры ИД Армении и ИРИ примут участие в открытии армяно-иранского бизнес-форума

Сегодня, 28-го ноября,в НС Армении состоятся парламентские слушания «Реформы и законодательные проблемы в сфере профессионального образования и обучения».



Председатель Палаты адвокатов Ара Зограбян представит предложения в проект закона о предотвращении семейного насилия.



Сегодня, 28-го ноября, состоится пресс-конференция на тему «Борьба против гендерного насилия и пробелы законодательного поля в Армении».

Сегодня, 28-го ноября, состоится закрытие и подведение итогов проекта «Мониторинг юстиции». Будут присутствовать министр юстиции Армении Давид Арутюнян и посол Петр Свитальский.



Сегодня, 28-го ноября, состоится круглый стол, организованный РПА и партией «Единая Россия». Затем состоится совместная пресс-конференция зампредседателя РПА Армена Ашотяна и замсекретаря партии «Единая Россия» Сергея Железняка.

В Национальной библиотеке Армении состоится презентация книги «Классическая китайская поэзия».



Сегодня, 28-го ноября, состоится пресс-конференция вице-чемпиона мира по шахматам до 20 лет Мануэла Петросяна и его тренера Арсена Егиазаряна.

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