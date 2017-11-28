На некоторых дорогах республики – гололед

МЧС Армении сообщает, что по положению на 08:00 28-го ноября на территории Армении на некоторых дорогах – местами гололед. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении, труднопроходимых и закрытых дорог нет.

28-30- го ноября, 1-2-го декабря осдаков не ожидается.

На участке «Зангер» в Сюнике и на трассе М-2 на участке Горайк-Сараван имеется гололед.

Со стороны дорожных строителей на межгосударственных и республиканских дорогах осуществляется круглосуточный контроль, проводится очистка, посыпание солью и песком. Водителям рекомендуется ездить с зимними покрышкамиСогласно информации, полученной из департамента ЧС МВД Грузии, дорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов пассажирского транспорта, для грузового транспорта дорога Степанцминда-Ларс закрыта.